"Больше не буду комментировать МMA и бойцов". Тактаров обратился к СМИ

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров принял решение больше не давать комментарии по поводу смешанных единоборств. По его словам, спортивные издания превращаются в желтую прессу, а известные бойцы устраивают перепалки, чтобы заработать.
Напомним, что в последнее время в интернете активно конфликтуют чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и ирландский боей Конор Макгрегор.
– Хотел бы, чтобы меня поняли уважаемые журналисты. Особенно спортивных изданий, что превратились в последнее время в желтую прессу, – написал Тактаров в Инстаграме. – Сегодня все утро звонили – дать комментарии по двум юношам. Они веселятся, а у меня очень много работы. Больше не буду комментировать МMA и бойцов, их перепалки и желание на этом заработать.
Также мне искренне жаль, что я оказался прав в оценке будущего и реального настоящего бойцов, которых комментировал. Искренне жаль их команды и окружение. Я не предсказатель. Просто будущее видно, опираясь на конкретные факты, слова, поступки. Может, моё молчание принесет им успех и процветание. Хотел бы сконцентрироваться на кино и реабилитации ветеранов. Подготовке и помощи юным спортсменам, чье сознание еще не испорчено. Успехов.
Хотел бы чтоб меня поняли уважаемые журналисты... Особенно спорт изданий, что превратились последнее время в желтую прессу. Сегодня всё утро звонили дать комментарии по двум юношам... Они веселятся, а у меня очень много работы.... Я больше не буду комментировать Мма и бойцов, их перепалки и желание на этом заработать Также мне мне искренне жаль, что я оказался прав в оценке будущего И реального(!) настоящего бойцов ,которых комментировал. Искренне жаль их команды и окружение. Я не предсказатель. Просто будущее видно, опираясь на конкретные факты, слова, поступки . Может мое молчание принесет им успех и процветание ! Хотел бы сконцентрироваться на кино и реабилитации ветеранов. Подготовке и помощи юным спортсменам, чье сознание еще не испорчено. Успехов!