"Больше не буду комментировать МMA и бойцов". Тактаров обратился к СМИ

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров принял решение больше не давать комментарии по поводу смешанных единоборств. По его словам, спортивные издания превращаются в желтую прессу, а известные бойцы устраивают перепалки, чтобы заработать.

Напомним, что в последнее время в интернете активно конфликтуют чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и ирландский боей Конор Макгрегор.

– Хотел бы, чтобы меня поняли уважаемые журналисты. Особенно спортивных изданий, что превратились в последнее время в желтую прессу, – написал Тактаров в Инстаграме. – Сегодня все утро звонили – дать комментарии по двум юношам. Они веселятся, а у меня очень много работы. Больше не буду комментировать МMA и бойцов, их перепалки и желание на этом заработать.

Также мне искренне жаль, что я оказался прав в оценке будущего и реального настоящего бойцов, которых комментировал. Искренне жаль их команды и окружение. Я не предсказатель. Просто будущее видно, опираясь на конкретные факты, слова, поступки. Может, моё молчание принесет им успех и процветание. Хотел бы сконцентрироваться на кино и реабилитации ветеранов. Подготовке и помощи юным спортсменам, чье сознание еще не испорчено. Успехов.