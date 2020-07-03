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«Большая потеря для спортивного мира». Умар Кремлев — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

3 июля 2020, 14:39
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил соболезнования российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

— Вечная память! Большая потеря для спортивного мира, — написал у себя в Instagram Кремлев.

Ранее стало известно, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.

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