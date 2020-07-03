Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил соболезнования российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

— Вечная память! Большая потеря для спортивного мира, — написал у себя в Instagram Кремлев.

Ранее стало известно, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.