UFC Fight Night Уотерсон — Хилл: расписание боев и трансляция турнира
В ночь с 12 на 13 сентября по московскому времени в США пройдет очередной турнир UFC Fight Night.
Шоу примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада). Вечер единоборств также называется UFC Вегас 10.
Главный бой турнира — поединок американок Мишель Уотерсон vs Анджела Хилл в женском минимальном весе.
Предварительный кард (начало — 0.00 мск 13 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)
Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Сабина Мазо — Джастин Киш
Полусредний вес, до 77,1 кг: Брайан Барберена — Энтони Айви
Легкий вес, до 70,3 кг: Брок Уивер — Фрэнк Камачо
Легкий вес, до 70,3 кг: Бобби Грин — Алан Патрик
Легкий вес, до 70,3 кг: Мэтт Фревола — Рузвельт Робертс
Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Джулия Авила — Сижара Ибэнкс
Наилегчайший вес, до 56,7 кг: Мэтт Шнелл — Тайсон Нэм
Основной кард (начало — 3.00 мск 13 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)
Полулегкий вес, до 65,8 кг: Билли Кварантилло — Кайл Нельсон
Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Эд Херман — Майк Родригес
Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Роксанн Модаффери — Андреа Ли
Легкий вес, до 70,3 кг: Оттман Азайтар — Хама Ворси
Минимальный вес, женщины, до 52,2 кг: Мишель Уотерсон — Анджела Хилл