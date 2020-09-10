В ночь с 12 на 13 сентября по московскому времени в США пройдет очередной турнир UFC Fight Night.

Шоу примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада). Вечер единоборств также называется UFC Вегас 10.

Главный бой турнира — поединок американок Мишель Уотерсон vs Анджела Хилл в женском минимальном весе.

Предварительный кард (начало — 0.00 мск 13 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Сабина Мазо — Джастин Киш

Полусредний вес, до 77,1 кг: Брайан Барберена — Энтони Айви

Легкий вес, до 70,3 кг: Брок Уивер — Фрэнк Камачо

Легкий вес, до 70,3 кг: Бобби Грин — Алан Патрик

Легкий вес, до 70,3 кг: Мэтт Фревола — Рузвельт Робертс

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Джулия Авила — Сижара Ибэнкс

Наилегчайший вес, до 56,7 кг: Мэтт Шнелл — Тайсон Нэм

Основной кард (начало — 3.00 мск 13 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Билли Кварантилло — Кайл Нельсон

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Эд Херман — Майк Родригес

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Роксанн Модаффери — Андреа Ли

Легкий вес, до 70,3 кг: Оттман Азайтар — Хама Ворси

Минимальный вес, женщины, до 52,2 кг: Мишель Уотерсон — Анджела Хилл