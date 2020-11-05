Боец ММА Шлеменко оценил идею присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России

Российский боец ММА Александр Шлеменко оценил предложение наградить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Ранее с данной инициативой выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

— Звание Героя РФ Хабибу — в моём понимании, это всё-таки перебор, — приводит «Чемпионат» слова Шлеменко. — Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть... Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нём деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание. Но для меня герои, к примеру, те, кто воевал в чеченской кампании. Там многие это звание посмертно получили.