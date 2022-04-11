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Соннен: «Если бы Бернсу засчитали нокдаун, он выиграл бы бой против Чимаева»

Соннен отреагировал на победу Чимаева над Бернсом
Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что если бы Гилберту Бернсу (20-5) засчитали хотя бы один нокдаун, он выиграл бы у Хамзата Чимаева (11-0).

«Я не верю, что Чимаев отправил Бернса в нокдаун, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Бразилец упал на колено, но тут же вскочил. В это время ты говоришь: «Это был нокдаун или он поскользнулся?» Чимаев находился в такой ситуации трижды во время поединка, но это не было расценено как нокдаун. Если это не нокдауны, то как, черт возьми, его победить? Если бы Бернсу засчитали хотя бы один нокдаун, он выиграл бы бой».

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).

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