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Сегодня, 17:06

Даррен Тилл: «Чимаеву нужен был такой тяжелый бой»

Давид Хачатрян
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29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) поделился впечатлениями от боя Хамзата Чимаева (11-0) и Гилберта Бернса (20-5).

«Потрясный бой. Лучший бой вечера, — сказал Тилл после турнира UFC 273. — Это именно то, что Хамзату и нужно было. Ему нужен был поединок с таким соперником, как Гилберт Бернс, который, на мой взгляд, является одним из самых жестких парней в нашем спорте».

Британец подчеркнул, что Чимаеву нужен был бой, который бы продлился всю дистанцию.

«Гилберт задал жару, несмотря на то что он уступал в габаритах. Хамзату был необходим такой бой. Такой опыт позволяет становиться лучше. Великолепный бой, и я рад, что победа за Хамзатом», — заявил Тилл.

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273. Оба бойца получили бонус за «Бой вечера».

Хамзат Чимаев
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