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Сегодня, 23:05

Бобби Грин назвал Ислама Махачева сучкой на дуэли взглядов

Россиянин Ислам Махачев (21-1) и американец Бобби Грин (29-12) провели дуэль взглядов перед UFC Fight Night 202. Бой Махачева и Грина станет главным событием турнира, который пройдет в ночь с 26 на 27 декабря в Лас-Вегасе (США).

Как информирует The Mac Life, во время дуэли взглядов между бойцами состоялся следующий диалог.

Грин: «Ты меня недооцениваешь».

Махачев: «Ты знаешь, что бой не продлится 5 раундов».

Грин: «Сучка».

Махачев: «Ты знаешь, что не продлится».

Грин: «Сучка».

Махачев: «Ты знаешь».

Ислам Махачев
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