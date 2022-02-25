Бобби Грин назвал Ислама Махачева сучкой на дуэли взглядов
Россиянин Ислам Махачев (21-1) и американец Бобби Грин (29-12) провели дуэль взглядов перед UFC Fight Night 202. Бой Махачева и Грина станет главным событием турнира, который пройдет в ночь с 26 на 27 декабря в Лас-Вегасе (США).
Как информирует The Mac Life, во время дуэли взглядов между бойцами состоялся следующий диалог.
Грин: «Ты меня недооцениваешь».
Махачев: «Ты знаешь, что бой не продлится 5 раундов».
Грин: «Сучка».
Махачев: «Ты знаешь, что не продлится».
Грин: «Сучка».
Махачев: «Ты знаешь».
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