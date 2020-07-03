Бетербиев соболезнует в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Российский боксер Артур Бетербиев выразил соболезнования в связи со смертью известного тренера по ММА Абдулманапа Нурмагомедова.

«Воистину, мы принадлежим Аллаху и воистину, мы к Нему вернемся!- написал боксер в Instagram. — Приношу соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова! Пусть Аллах помилует его и введет в райские сады!»

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.