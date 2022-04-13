Ариэль Хельвани назвал причину отсутствия Забита Магомедшарипова

Журналист Ариэль Хельвани заявил, что россиянин Забит Магомедшарипов (18-1) не продолжает карьеру в UFC по религиозным причинам.

«Забит просто пропал с радаров, — сказал Хельвани на The MMA Hour. — Я навел справки, поспрашивал определенных людей, и мне сказали, что, возможно, отсутствие Забита в боях заключается в религиозной дилемме, с которой он столкнулся. Забит очень религиозен, и, кажется, он пришел к тому, что больше не хочет драться.

Интересно то, что его брат продолжает драться, и Забит его секундирует. Возможно, Забит в один день сказал себе: «Нет, это не для меня». Это то, что мне сказали. Судя по всему, мы так и будем гадать о том, чего бы достиг Забит, продолжи он карьеру в UFC. Он был очень перспективным".

Магомедшарипов провел в UFC 6 боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.