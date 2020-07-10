Багаж россиянки Джоджуа был утерян по пути на «Бойцовский остров»

Российский боец Лиана Джоджуа рассказала, что ее багаж по пути в Абу-Дабу бы утерян. 15 июля на бойцовском острове она проведет бой против румынки Дианы Бельбиты на турнире UFC.

— Да [утерян]. В Цюрихе сказали, что багаж не долетел, — цитирует ТАСС Джоджуа.

Позжее она сообщила, что багаж был найден: «Доставили за день. Я очень рада, что нашли. Сильно беспокоилась, там были все мои вещи».

На счету 25-летней Джоджуа семь побед и три поражения в ММА (0-1 в UFC). У 23-летней Бельбиты — 13 побед и пять поражений (0-1 в UFC).