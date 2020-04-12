Артем Лобов может подписать контракт с польским промоушеном KSW

Ирландский боец ММА российского происхождения Артем Лобов рассказал о переговорах с польским промоушеном KSW. Он допускает, что в будущем подпишет контракт.

— Переговоры с KSW? Мы были близки к сделке, — цитирует Лобова MMA Fighting. — Когда мы встретились, я сказал им, что хочу получить деньги, и казалось, что все идет хорошо. Но в конце переговоров я сказал, что хочу подписать контракт только на один бой, а они хотели подписать эксклюзивный контракт. Возможно, я буду не против эксклюзивного контракта в ММА, если они разрешат мне участвовать в поединках по боксу и кулачным боям. На данный момент они, кажется, не возражают.

33-летний Артем Лобов в ММА выступал в полулегком и легком весе. Провел три поединка в кулачных боях и одержал две победы при одном поражении. В ММА у него 13 побед и 15 поражений и одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся.