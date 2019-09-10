Андрей Орловский: «Меня на тренировки Порье не допускали, все-таки я русскоговорящий»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом в третьем раунде.

— Мне кажется, бой получился интересным. Результат такой, как многие ожидали.

— То есть вы прогнозировали именно то, что мы и увидели?

— Вообще ничего не прогнозировал. Но когда у меня спрашивали насчет боя, я говорил, что Дастин в American Top Team (там ж тренируется Орловский. — Прим. «СЭ») очень серьезно готовится к поединку с Хабибом. Даже меня на его тренировки, скажем так, не допускали, хотя у нас один и тот же тренер — Майк Браун.

— Прямо не допускали?

— Безусловно, если бы я захотел, присутствовал бы там — и с Майком бы пообщался, и с Дастином. Но я, как профессионал, не хотел ставить Дастина в некомфортную ситуацию — все-таки я русскоговорящий. Так что — чтобы не было никаких недоразумений — я на тренировки Порье не приходил. При этом мои друзья, которые были в лагере Хабиба, рассказывали, что тот тоже пашет.

— Есть мнение, что у Хабиба нет конкурентов в легком дивизионе.

— Скажу вещь, которую раньше не говорил нигде: я боями вообще не интересуюсь. Вообще их не смотрю. А в Абу-Даби приехал как гость. Занимаюсь ММА очень много лет, поэтому мне интереснее смотреть другие виды спорта — в частности, хоккей. Сам играю в него — в одной пятерке с Дарюсом Каспарайтисом во Флориде!

Андрей Орловский: «В истории есть бойцы лучше и интереснее Емельяненко. Например, я»