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Сегодня, 11:45

Боец UFC Блэйдс признался, что отказался драться с Павловичем

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боец UFC в тяжелом весе Кертис Блэйдс рассказал, что отказался драться с Сергеем Павловичем на турнире UFC 281.

«Последний раз, когда мой менеджер обсуждал возможный бой, был в сентябре. Они хотели, чтобы я подрался с этим русским, который победил Деррика Льюиса. Да, Павлович. Они хотели, чтобы я побился с ним на турнире UFC 281. Но я ответил нет. Разочаровал ли я этим UFC? Нет, я не беспокоюсь об этом, особенно учитывая новости, что я являюсь запасным вариантом для титульного боя. Выглядит так, что они видят меня в категории более ценных тяжеловесов», — сказал Блэйдс в интервью Fanatics View.

Сергей Павлович проведет поединок с Таем Туйвасой на турнире UFC 282. Также сообщалось, что Блэйдс рассматривается как один из вариантов для следующего соперника Джона Джонса.

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