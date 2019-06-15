Александр Волков: "Если бы поединок с Бейдером состоялся еще раз, у Федора был бы отличный бой"

Российский боец UFC Александр Волков прокомментировал "СЭ" продолжение Федора Емельяненко спортивной карьеры. Сегодня, 15 июня, стало известно, что 42-летний спортсмен подписал новый контракт с Bellator.

– Меня решение Федора не удивило. Думаю, что Bellator для него самая удобная и правильная площадка для выступлений.

– Каковы причины продолжения карьеры?

– Я к этому отношусь только положительно. За ним интересно наблюдать, смотреть как проводит свои бои. Вижу только хорошие стороны. Касательно его формы и возраста, то у нас есть примеры большого количества возрастных бойцов, которые выступают на отличном уровне. У Федора при этом есть огромный опыт и багаж знаний, который он может применить.

– Федор будет конкурентоспособен в Bellator?

– Он сейчас является конкурентоспособным. Если у него есть поражение от чемпиона организации, это не значит, что он неконкурентоспособен с остальными бойцами. При том, что это поражение, конечно, было. Но это не говорит о том, что даже с Бейдером он не может конкурировать, потому что такие ранние нокауты имеют небольшую долю везения, случайности и удачного попадания. Если бы этот поединок состоялся еще раз, думаю, что с Райаном у Федора был бы отличный бой. Ни в коем случае не стоит Федора списывать со счетов. Мы понимаем, что это спорт и здесь могут быть очень разные факторы из-за которых спортсмен выигрывает или проигрывает бой. Всего лишь одна неудача. Все в силах Федора, в его команде, в тренировочном процессе и спарринг-партнерах. (Арман Мкртчян)