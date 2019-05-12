Александр Скаредин: "С Емельяненко и дальше будет такое происходить, пока его не перестанут приглашать на турниры"

Глава клуба "Рать" Александр Скаредин прокомментировал задержание Александра Емельяненко за распитие спиртных напитков на детской площадке в Москве.

– Все, что сейчас видим на этом этапе карьеры Александра Емельяненко – все абсолютно закономерно, – сказал Скаредин. – После того, как его освободили от контракта с клубом "Ахмат", стало ясно, что Александр вернется к своей старой версии, когда были все эти пьяные скандалы, судимости.

Единственный шанс был – это если его будут держать в ежовых рукавицах. У клуба "Ахмат" это в свое время получалось, но это в прошлом. Альтернативы ему я не вижу.

С карьерой Александра и дальше будут происходить такие вещи, пока последние организаторы не перестанут приглашать его на турниры. (Михаил Потапов)