Александр Емельяненко рассказал, что в Чечне чувствовал себя в «золотой клетке»

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своих тренировках в Чечне. По его словам, он хотел бы туда вернуться, но пока находится в Москве.

Напомним, что в Чечне Емельяненко готовился к бою с Магомедом Исмаиловым. Последний нокаутировал его в третьем раунде.

— Я сейчас в Москве. В Чечне я занимался только спортом, жил в «золотой клетке», — цитирует Емельяненко «Всепроспорт». - А здесь — звонки, встречи, решение личных вопросов и проблем. Очень сильно это дёргает. Тренируюсь утром и вечером, в остальное время кому-то надо помочь, кого-то спасти. Иногда даже пропускаю тренировочный режим и еду по абсолютно ненужным делам. Сейчас договариваюсь с руководством Чечни, чтобы вернуться. Мне там очень понравилось. Лучше буду находиться в Чечне, в спокойном регионе и спокойном режиме. Заниматься спортом и побеждать.