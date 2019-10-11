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Александр Емельяненко — о Bellator: «Вот и скажите, что мое участие на их турнире — бомба. Пусть связываются»

18:32
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Российский боец ММА Александр Емельяненко дал понять, что не против участия на турнире промоушена Bellator, если тот пройдет в России.

— Bellator планирует устроить крупный турнир в России. Если вы бы появились там в карде, это была бы бомба.

— Скажите об этом организаторам — что это была бы бомба, пусть они связываются со мной и подбирают мне соперников.

Летом новый трехлетний контракт с Bellator подписал брат Александра — Федор Емельяненко. Также в данной лиге выступают такие известные российские бойцы, как Виталий Минаков, Сергей Харитонов, Андрей Корешков, Анатолий Токов, Вадим Немков. (Илья Андреев)

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