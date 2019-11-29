В пятницу, 29 ноября, в Москве пройдет поединок одного из самых знаменитых российских бойцов смешанного стиля Александра Емельяненко и самого титулованного российского стронгмена Михаила Кокляева. Его трансляцию в прямом эфире можно будет посмотреть только на телеканале РЕН ТВ.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Кокляев.

Бой Емельяненко — Кокляев пройдет по правилам бокса, четыре раунда по три минуты.

38-летний Александр Емельяненко в ММА — 28 побед, 7 поражений, 1 ничья, в боксе — 1 ничья.

40-летний Михаил Кокляев — двукратный чемпион России по тяжелой атлетике (2002, 2003), самый титулованный российский стронгмен (силовой экстрим), ни в ММА, ни в боксе не выступал.

Мероприятие на «ВТБ Арене» начнется в 18:00, главный бой стартует не раньше 22:40.

Весь кард мероприятия выглядит так:

Александр Емельяненко (Россия) — Михаил Кокляев (Россия) (бокс)

Максим Новоселов (Россия) — Алексей Гончаров (Россия) (ММА)

Эдгар Гукасян (Россия) — Кулва Бушир (Танзания) (бокс)

Вартан Арутюнян (Россия) — Иван Безверхий (Украина) (бокс)

Владимир Мышев (Россия) — Цотне Султанишвили (Грузия) (бокс)

Мухамадсалим Сотволдиев (Узбекистан) — Вячеслав Летовальцев (Россия) (бокс)

Валерия Родионова (бокс) — Дарья Кутырова (Россия) (бокс)

Емельяненко vs Кокляев: как это будет и на что еще обратить внимание в карде