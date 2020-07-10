Александр Емельяненко: «Харитонов похож на жирного бегемота. В свинью превратился»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» высказался насчет того, в какой форме сейчас находится Сергей Харитонов.

Ранее Емельяненко заявил, что попросит руководство лиги АСА устроить ему бой с Харитоновым.

— Да какой он спортсмен? Посмотри на него: всем уже давно известно, что он сидит в Сочи, бухает и просирает деньги в казино. Это не секрет, — сказал Емельяненко. — Он уже и сам кричал: «Я больше не буду, я исправился, больше не играю!» Ну, не играет месяц, не играет два. На третий пошел и залез в какие-нибудь автоматы. Посмотрите на его телосложение: он уже не похож на спортсмена, он похож на толстого, жирного, обрюзгшего бегемота. В свинью превратился, жрет и жрет без остановки. Он уже давно перестал заниматься спортом.

— Если он выходит и выигрывает, то на багаже своих лучших лет, а я его в его лучшие годы отправил спать, — отметил боец. — По его же правилам — по правилам бокса. Нокаутировал и добил в партере. А сейчас я по Харитону проедусь, как каток! Я его даже не почувствую. Его хватит на первый раунд — и все. Потом он повиснет, сдохнет. Он кучу боев так посливал. Профессионалы понимают, что он сливался. То за яйца схватится, то за жопу, ой-ай, туда-сюда, то в глаз ему воткнут, то еще куда вставят. Это со стороны кажется, что что-то произошло, а он на самом деле подобным образом сливается с боев, потому что не готов проводить длинные поединки.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У 39-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений. (Илья Андреев)