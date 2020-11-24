Адвокат Харитонова: «Говорить, что примирение с Яндиевым может прекратить уголовное дело, пока рано»

Адвокат бойца ММА Сергея Харитонова, Олег Пахомов заявил, что примирение спортсмена с Адамом Яндиевым не означает, что с последнего будут сняты обвинения.

— Примирение сторон — юридически значимый факт, которому должны дать оценку правоохранительные органы. Сказать, что примирение может сказаться на прекращении уголовного дела по реабилитирующим обстоятельствам пока рано. Мы увидим, какие действия проведут органы, через месяц-два. По результатам расследования мы увидим, сложится ли это дело без уголовных последствий для Яндиева.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Позднее Абдо помирился с Яндиевым, оба принесли друг другу извинения.