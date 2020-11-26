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Тактаров высмеял фото Яндиева и Харитонова, сравнив их с братьями

18:34
Олег Тактаров. Фото Twitter
Олег Тактаров. Фото Twitter
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Первый российский боец UFC, известный актер Олег Тактаров опубликовал новый пост в Instagram.

На фото Тактаров сравнил бойца Bellator Сергея Харитонова и бойца UFC Адама Яндиева с известными братьями в MMA.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Недавно стало известно, что бойцы помирились.

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