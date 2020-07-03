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Слуцкий прокомментировал смерть отца Хабиба Нурмагомедова

3 июля 2020, 15:59
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото "СЭ"
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца Хабиба Нурмагомедова.

— Хочу принести свои соболезнования всему российскому спорту и обществу, потому что Абдулманап Нурмагомедов не только отец и тренер, это человек, который воспитал целую плеяду, вывел вид спорта на принципиально другой уровень и сделал в нем революцию, — сказал Слуцкий. — Не только один Хабиб, но и огромное количество других его воспитанников доминируют сейчас во всем мире, поэтому это громадная потеря для всего мирового спорта и вообще люди, которые двигают мир и делают его лучше, пусть дажее в отдельном виде спорта, уход каждого из них является потерей для общества.

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