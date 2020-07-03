Российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов-старший умер в возрасте 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

— Мы с товарищами проводили тренировку, и один из их показал мне фотографию, — сказал Власов. — Я сначала не поверил, ведь я на связи с родственниками Абдулманапа, и там шла положительная динамика, ему становилось лучше, говорили даже, что болезнь уже отступила. Сложно сейчас оценить то, что произошло. Мне посчастливилось знать этого человека лично, от этого еще грустнее. Абдулманап — очень справедливый человек. Я помню, что до нашего личного знакомства я приходил на турнир Fight Nights Global, где он вместе с судьями принимал решение о победителях в боях, его мнения спрашивали. Он всегда отличался особой справедливостью, и все его ученики такие же — справедливые и честные. Он их всех хорошо воспитал, целое поколение настоящих бойцов и патриотов своей страны воспитал, лидеров по жизни. Многие из них выступают в ведущих промоушенах мира.

Конечно, в лице Хабиба мы видим большой пример для всех семей, как нужно воспитывать детей, в какой атмосфере. Очень грустно. Я приношу самые искренние соболезнования всем родственникам. (Михаил Потапов)

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