Абдулманап Нурмагомедов: «Конор? Неужели Хабиб похож на артиста?»

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов ответил на вопрос, являются ли PR-ходом стычки с ирландцем Конором Макгрегором.

— Кы как сами думаете, неужели Хабиб похож на артиста? Тем более играть в драмтеатре, — цитирует Нурмагомедова официальный сайт телерадиокомпании «МИР». — Ну, это не его.

- Когда Хабиб выпрыгнул из клетки, у него завязалась драка с командой Конора. На ваш взгляд, кто был неправ?

- На самом деле, когда Хабиб избивал Конора в октагоне, команда ирландца кричала и оскорбляла Хабиба. Он ведь знает два языка. Так что понимал, о чем они говорят. Тогда он сказал: «Подожди, я и до тебя доберусь». Поэтому и выпрыгнул.

Штраф? Я думаю, что для нас она большая потому, что Конора наказали на сумму в 10 раз меньше. Когда он напал на автобус, нанес увечья спортсменам, даже тогда было меньше. Это двойные стандарты по отношению к нам, везде и всюду.