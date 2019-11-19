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Абдулманап Нурмагомедов: «Конор? Неужели Хабиб похож на артиста?»

05:32
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Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов ответил на вопрос, являются ли PR-ходом стычки с ирландцем Конором Макгрегором.

— Кы как сами думаете, неужели Хабиб похож на артиста? Тем более играть в драмтеатре, — цитирует Нурмагомедова официальный сайт телерадиокомпании «МИР». —  Ну, это не его.

- Когда Хабиб выпрыгнул из клетки, у него завязалась драка с командой Конора. На ваш взгляд, кто был неправ?

- На самом деле, когда Хабиб избивал Конора в октагоне, команда ирландца кричала и оскорбляла Хабиба. Он ведь знает два языка. Так что понимал, о чем они говорят. Тогда он сказал: «Подожди, я и до тебя доберусь». Поэтому и выпрыгнул.

Штраф? Я думаю, что для нас она большая потому, что Конора наказали на сумму в 10 раз меньше. Когда он напал на автобус, нанес увечья спортсменам, даже тогда было меньше. Это двойные стандарты по отношению к нам, везде и всюду.

Дополнительная информация

https://mir24.tv/articles/16386440/abdulmanap-nurmagomedov-o-syne-chempione-konore-i-mnogozhenstve-eksklyuziv

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