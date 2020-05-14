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Абдулманап Нургмагомедов делал зарядку в больнице, несмотря на запрет, и отказался от анализа на коронавирус

12:04
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Стала известна причина, по которой 57-летний Абдулманап Нурмагомедов оказался в тяжелом состоянии. Тренер занимался зарядкой в больнице, несмотря на запрет врачей, сообщает Telegram-канал Baza. После этого ему стало хуже. Абдулманап отказывался делать анализ на коронавирус, они не смогли его уговорить.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а позже перевезен в Москву на коммерческом борту, организованном его сыном Хабибом.

У Нурмагомедова случился инфаркт, его состояние резко ухудшилось. Ему сделали операцию, подключили к аппарату ЭКМО и ввели в медикаментозный сон. Состояние Абдулманапа остается крайне тяжелым.

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