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Сегодня, 11:48

18-летний боец UFC пообещал прикончить Алджамейна Стерлинга

Давид Хачатрян
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Самый молодой боец в истории UFC, 18-летний Рауль Росас-младший заявил, что он готов хоть в следующем поединке выйти подраться за пояс чемпиона.

«Я готов выйти против любого из топ-15 и пообещать, что я не просто выйду и выиграю, а выиграю впечатляюще, — сказал Росас на The MMA Hour. — Сейчас пояс у Алджамейна Стерлинга, и я готов выйти и прикончить его. Я в этом уверен. Да, люди не верят в меня, но это обязательно произойдет, потому что многие не знают, на что я способен».

Росас победил Джея Перрина (10-7) сабмишном в первом раунде в дебютном поединке в UFC. После турнира он получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера». Поединок состоялся 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг
UFC
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