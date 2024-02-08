Вадим Немков: «Федор подкачался прям хорошо, он в обойме»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) рассказал, в какой форме сейчас Федор Емельяненко (40-7). Об этом Немков сказал в интервью «СЭ».

— Как Федор сейчас на тренировках себя чувствует? Все ждут его боксерский бой, но не понятно, когда он вообще состоится.

— Федор тренируется с нами, спаррингует, работает на лапах, подкачивается. Так что он в обойме, в хорошей форме.

— Он мощнее стал, мне кажется.

— Да, он подкачался прям хорошо.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.