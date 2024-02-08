Вадим Немков оценил борьбу Анатолия Малыхина

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) считает, что двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) хорошо контролирует соперников на земле. Об этом Немков сказал в интервью «СЭ».

— У Малыхина, по твоим ощущениям, не хуже контроль чем у Кори Андерсона и Фила Дэвиса?

— У Толика как раз-таки есть вольная борьба. У него хороший контроль. Но... Прием он редко когда делает, он может законтролировать, бить, позицию тяжелую для меня занять. Ну, у меня уровень тоже из самбо, все приемы знаю, и мне тоже тяжело отломать что-то или задушить. Контролирует хорошо Толик.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.