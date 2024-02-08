Кори Андерсон: «Немков боялся, что я побью его, поэтому отдал свой пояс»

Первый номер рейтинга Bellator в полутяжелом весе Кори Андерсон (17-6) считает, что экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) перешел в тяжелый вес, потому что опасался третьего боя с ним.

«Любой, кто может быть честен с самим собой, понимает, что он был как рыба без воды [в нашем первом бою], — сказал Андерсон в эфире The MMA Hour. — Он не хотел рисковать, чтобы его побили в третьем бою, поэтому отдал свой пояс».

Немков в реванше победил Андерсона единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). Бой состоялся 18 ноября 2023-го на Bellator 288 в Чикаго, США.