Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 11:04

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября в Сан-Диего

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Усман Нурмагомедов.
Фото Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA.

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) и финалист Гран-при в легком весе Александр Шаблий (24-3) встретятся 7 сентября в Сан-Диего, США. Об этом сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.

«Бой запланирован на 7 сентября. Он планируется на турнире в Сан-Диего», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но бой был отменен из-за состояния здоровья Нурмагомедова.

Источник: ТАСС
Bellator (Беллатор)
Усман Нурмагомедов
ММА
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В группе B Евро-2024 сыграют Италия, Испания, Хорватия и Албания
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Минобороны сообщило о крушении Су-34 ВКС РФ в горах Северной Осетии
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Расчет БПЛА выявил и уничтожил укрывшихся под сгоревшим Leopard боевиков ВСУ
Spiegel узнал о разочаровании Зеленского отказом КНР посетить саммит в Швейцарии
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Токов рассказал, как в 25 лет познакомился с дедушкой из Кабардино-Балкарии

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости