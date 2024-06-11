Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября в Сан-Диего

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) и финалист Гран-при в легком весе Александр Шаблий (24-3) встретятся 7 сентября в Сан-Диего, США. Об этом сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.

«Бой запланирован на 7 сентября. Он планируется на турнире в Сан-Диего», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но бой был отменен из-за состояния здоровья Нурмагомедова.