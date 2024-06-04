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Токов рассказал, как в 25 лет познакомился с дедушкой из Кабардино-Балкарии

Давид Хачатрян
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Боец лиги Bellator Анатолий Токов (32-4) рассказал, как нашел родственников по маминой линии.

«Мне было 25 лет, был первый или второй бой в ACB, — сказал Токов в подкасте Асланбека Бадаева. — Турнир был в Нальчике. Вечером ко мне приходит директор гостиницы и говорит: «Толя, тебя хочет дерзкий народ увидеть». Я думаю: «Какой дерзкий народ?»

Приезжает Хамзат Токов. Начинаем общаться. Он говорит, что я его однофамилец, что они болеют за меня. У меня мама кабардинка, говорю. Начинаем общаться, и рассказываю то, что я знаю. И он говорит: «Подожди, я твоего деда знаю». В 25 лет я познакомился со своим дедом.

Я сразу же поехал в Терек, там человек 30 было Токовых. На второй день человек 60 Токовых было. Дедушка на тот момент был в больнице. Я приехал, познакомился. Был волнительный момент, потому что, когда я маленький был, я всегда хотел найти своих родственников. Так получилось, что я ни по папиной линии, ни по маминой линии никого не знал. У нас два Токова, два Романова. Мы через одного — Романов, Токов».

Токов и Магомед Исмаилов (18-3) должны были провести реванш 9 марта на ACA 172 в Москве, но Исмаилов получил травму. Бой состоится позже.

Источник: https://www.youtube.com/@aslanbek_badaev
Bellator (Беллатор)
Анатолий Токов
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