Шлеменко: «Я не запрещаю что-то своим детям, а объясняю и даю выбор»

Боец ММА Александр Шлеменко поделился тем, как воспитывает своих пятерых детей. Он отметил, что старается передать им традиции, в которых рос сам.

«Я вижу, что они очень сильно отличаются от других детей, потому что я передаю им традиции, которые были, когда я рос. Например, мой сын пришел на день рождения, где пьют детское шампанское. Они с братом отказались его пить. Почему? Потому что папа с ним поговорил. Тебе просто нужно поговорить с моим сыном Святославом — ты удивишься. У меня нет прям конкретных запретов. Я объясняю, что это им не нужно, и они сами выбирают. Еще раз про шампанское — меня там не было, Святослав мне сам рассказал, что не стал его пить. Красавец. Это не запрет, я просто объясняю и даю выбор. Нужно давать альтернативу, а не тупо запрещать», — приводит «РБ Спорт» слова Шлеменко.

Боец с 2012 года женат на Алене Шлеменко (Мызниковой). У пары две дочери (Ангелина, Аксинья) и три сына (Святослав, Александр и Златан).

За свою карьеру 39-летний Шлеменко провел 78 боев в ММА, одержав 62 победы и потерпев 15 поражений. Один его бой завершился ничьей и еще один был признан несостоявшимся.