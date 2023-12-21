Гегард Мусаси: «PFL хочет провести бой между мной и Дереком Брансоном»

Некогда третий номер рейтинга Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (49-9) сообщил, что экс-боец UFC Дерек Брансон (24-9) отказывается с ним драться.

«PFL хочет провести бой между мной и Дереком Брансоном, но Дерек вновь отказался. Он сказал, что не хочет иметь с этим ничего общего. Три раза он отказывался драться со мной на протяжении многих лет. Фанаты в проигрыше. Будем надеяться, что PFL сможет найти мне бой с среднем весе. Я готов», — написал Мусаси в соцсети X.

Мусаси в прошлом бою проиграл Фабиану Эдвардсу (12-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 12 мая на Bellator 296 в Париже, Франция.

Брансон дебютировал в PFL с победы над Рэем Купером (25-9) единогласным решением судей. Бой состоялся 24 ноября в Антеме, США.