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Сегодня, 18:30

Шлеменко: «Конор внешне очень сильного похож на русского»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) рассказал, какое у него отношение к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6).

 

«Насколько я помню, он (Макгрегор. — прим. «СЭ») всегда с симпатией в сторону России относился, плохого от него не слышал ни в сторону русского народа, ни в сторону России, — сказал Шлеменко «СЭ». — Если так посмотреть, внешне он очень сильного [похож на русского]. Если бы сказали, что он русский, многие бы ответили: «Ну да, похож на русского». Голубоглазый, светловолосый, как любят говорить — славянин. На русского он похож.

Он может баллотироваться в президенты Ирландии? Хорошо, что не России. А почему нет? Хорошая новость. Это все равно как ни крути, человек из нашей индустрии. Если у него получится, тогда почему у нас не получится? Может тоже кто-то из представителей MMA в будущем может стать президентом. Я ему желаю, чтобы у него все получилось. Если бы я, например, голосовал, я бы за него проголосовал. В Ирландии — не в России. В России — нет».

Ранее Макгрегор критиковал действующие власти Ирландии и заявлял, что может баллотироваться в президенты.

Александр Шлеменко
Конор Макгрегор
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