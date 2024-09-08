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Сарнавский: «Шаблий не смог подстроиться под Усмана Нурмагомедова»

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Чемпион Fight Nights Александр Сарнавский отреагировал победу Усмана Нурмагомедова над Александром Шаблием.

— Было сложно обоим. Один хотел забрать пояс, другой хотел сохранить ноль и остаться чемпионом. Оба играли в шахматы и особо не рисковали, но тактика решила исход в сторону Усмана. С его антропометрией он работал на своей дистанции, выкидывая много ударов ногами. Саня был опасен в моментах, но мог, думаю, чуток больше дать вперед.

Может, травма, может, не мог подстроиться и не получалось что-то. Думаю, выйдет на связь и расскажет, что пошло не так. Может, весогонка, не выспался или еще какие-то моменты — мы можем только гадать. Бой все ждали, так как два бойца из России дерутся в крупной организации еще и за титул", — сказал Сарнавский «РБ Спорт».

8 сентября Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе. Бой состоялся на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

На счету 26-летнего Усмана 18 побед и ни одного поражения в ММА. В активе 29-летнего Макки 22 победы и одно поражение.

Источник: РБ Спорт
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
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