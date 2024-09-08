Усман Нурмагомедов проведет следующий бой против американца Макки

Американский боец ММА Эй Джей Макки станет следующим соперником россиянина Усмана Нурмагомедова в Bellator.

«Следующим соперником Усмана должен стать Эй Джей Макки. Дата и локация боя пока не утверждены», — приводит ТАСС слова представителя организации.

8 сентября Нурмагомедов победил россиянина Александра Шаблия единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе. Бой состоялся на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

На счету 26-летнего Усмана 18 побед и ни одного поражения в ММА. В активе 29-летнего Макки 22 победы и одно поражение.