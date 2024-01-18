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Немков: «Есть мысли выйти на победителя чемпионского боя между Бейдером и Ферейрой, а потом на Нганну»

Алина Савинова
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Российский боец Вадим Немков рассказал о ближайших планах на построение карьеры после объединения Bellator и PFL.

«Я уже говорил, что у меня есть мысли, что победителя нашей пары сведут с победителем чемпионского боя между Райаном Бейдером и Ренаном Ферейрой, а у победителя четверки получится подраться с Фрэнсисом Нганну. Для меня это было бы круто. Нганну не вернется в ММА? Не знаю. Какие-то обязательства перед PFL у него же должны быть. Возможно, ему просто придется драться», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

24 февраля в совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде Немков проведет поединок против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nemkov-est-mysli-vyiti-na-pobeditelya-chempionskogo-boya-a-potom-na-ngannu-325128/
Вадим Немков
ММА
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