Немков: «Есть мысли выйти на победителя чемпионского боя между Бейдером и Ферейрой, а потом на Нганну»

Российский боец Вадим Немков рассказал о ближайших планах на построение карьеры после объединения Bellator и PFL.

«Я уже говорил, что у меня есть мысли, что победителя нашей пары сведут с победителем чемпионского боя между Райаном Бейдером и Ренаном Ферейрой, а у победителя четверки получится подраться с Фрэнсисом Нганну. Для меня это было бы круто. Нганну не вернется в ММА? Не знаю. Какие-то обязательства перед PFL у него же должны быть. Возможно, ему просто придется драться», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

24 февраля в совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде Немков проведет поединок против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы.