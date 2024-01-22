Камил Гаджиев посоветовал Вартаняну подписаться в Bellator и PFL

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) должен попробовать свои силы в лиге, основанной Bellator и PFL.

«Эдика не подписали в UFC. Как он ранее говорил, есть что-то личное между ним и Шоном Шелби [матчмейкером UFC], либо менеджментом Эдика и Шелби. Он возвращается в Россию, где выступит либо в ACA, либо, как я слышал, в «Нашем деле» на стадионном турнире либо еще где-то. Жаль, что так. Я бы очень хотел посмотреть на Эдуарда в UFC.

Я бы попробовал еще залететь в новую лигу, основанную Bellator и PFL. Там Эдика бы я с удовольствием посмотрел, там он, побеждая, может еще открыто троллить UFC и говорить: «А где ваши хваленые чемпионы? Давайте мне любого из них». Эдик, считай, что это совет тебе.

Возвращаться и выступать в Россию — не очень логично. Тем более у него есть американская виза, рановато возвращаться», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Ранее Вартанян заявил, что ведет переговоры о бое в России, но допустил, что еще раз попытается подписаться в UFC.