Вартанян: «Присутствие Хабиба в углу Усмана в бою с Шаблием — это вообще не важно»

Боец ММА Эдуард Вартанян считает, что присутствие Хабиба в числе угловых Усмана Нурмагомедова не станет для него серьезным плюсом в поединке с Александром Шаблием.

«Бойцы много раз проигрывали, когда Хабиб был в углу. Это вообще не важно, в углу он или нет. Возможно, какие-то бойцы скажут, что разница есть, но, с точки зрения логики, думаю, что нет», — цитирует «РБ Спорт» Вартаняна.

Бой Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий пройдет 7 сентября на турнире Bellator. Они подерутся за пояс чемпиона в легком весе.