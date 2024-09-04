Шаблий: «У Усмана руки — это подготовка ударов ногами»

Российский боец Bellator Александр Шаблий раскритиковал технику своего ближайшего соперника, россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Ну, я считаю, что там просто рук нет. Бокса нет! У него руки — это подготовка ударов ногами. Посмотрите мой бой с Примусом и посмотрите его бой с Примусом. Сколько я нанес акцентированных ударов, как я закончил этот бой. И как он подрался», — цитирует Sport24 Шаблия.

В воскресенье, 8 сентября, Шаблий и Нурмагомедов-младший подерутся за звание чемпиона Bellator в легком весе на турнире в Сан-Диего (США).