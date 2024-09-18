Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 06:00

Немков: «Выступление в российских лигах — не понижение для меня»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил, что не будет считать понижением в классе возвращение в Россию и выступление в местных лигах.

«Нет. Если в Россию, то в ACA. Там серьезная оппозиция в полутяжелом и тяжелых весах. Главное, чтобы устраивали условия и договоренности. У меня нет такого, что, если не получится там, я и в ACA не пойду. Другой момент, чемпионом ACA является Женя Гончаров, с которым мы хорошо общаемся. И помогать нам приехал Кирилл Корнилов. В этом плане не хотелось бы с ними драться», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

32-летний Немков в первом поединке в PFL победил удушающим приемом бразильца Бруно Каппелоццу. Всего за карьеру в ММА ученик Федора Емельяненко одержал 17 побед и потерпел два поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
Сербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на Олимпиаде
Пожар начался в Торопце Тверской области после падения обломков БПЛА
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости