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Bellator 301 Амосов — Джексон: время начала турнира и основной кард боев

Амосов и Джексон проведут поединок в рамках турнира Bellator 301 18 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Шаблий.
Фото Соцсети

Украинец Ярослав Амосов и ямайский боец Джейсон Джексон проведут поединок в рамках турнира Bellator 301 в ночь на 18 ноября. Титульный бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) пройдет на Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс (США). Турнир начнется в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск. Ориентировочное время начала главного события вечера — в 7.00 мск.

Основной кард:

Полусредний вес. Ярослав Амосов (Украина) — Джейсон Джексон (Ямайка)
Легчайший вес. Серхио Петтис (США) — Патрик Микс (США).
Легчайший вес. Рауфьон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США).
Легкий вес. Эй-Джей МакКи (США) — Сидни Аутло (США).
Легкий вес. Патрики Фрейре (Бразилия) — Александр Шаблий (Россия).

Также в предварительном карде примут участие три российских бойца: Тимур Хизриев против американца Джастина Гонсалеса, Ислам Мамедов против бразильца Киллис Мота и Рамазан Курамагомедов против американца Рэндалла Уоллеса.

Александр Шаблий
Джейсон Джексон
Ислам Мамедов
Рамазан Курамагомедов
Тимур Хизриев
Ярослав Амосов
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