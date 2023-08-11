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Сегодня, 13:00

Bellator 298 Сторли — Уорд и Молдавский — Моури: время начала и где смотреть трансляцию боев

Турнир Bellator 298 начнется в 01.00 по московскому времени 12 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Бойцы ММА Валентин Молдавский и Стив Моури.
Валентин Молдавский (слева) и Стив Моури.
Фото Global Look Press

В ночь с 11 на 12 августа в городе Су-Фолс (Южная Дакота, США) пройдет турнир Bellator 298. В главном поединке вечера единоборств подерутся американские полусредневесы Логан Сторли и Бреннан Уорд.

Турнир состоится на территории крытой арены «Sanford Pentagon», начало — в 01.00 по московскому времени 12 августа.

В соглавном поединке встретятся тяжеловесы — россиянин Валентин Молдавский и американец Стив Моури. Их бой начнется около 06.30 мск.

«СЭ» на сайте проведет онлайн текстовую трансляцию турнира Bellator 298. Смотреть прямую видеотрансляцию вечера ММА можно будет в прямом эфире на американском канале Showtime.

Основной кард Bellator 298

Логан Сторли — Бреннан Уорд

Стив Моури — Валентин Молдавский

Далтон Роста — Аарон Джеффери

Джеймс Галлахер — Джеймс Гонсалес

Сидни Аутлоу — Ислам Мамедов

Bellator 298: время начала боев и во сколько прямой эфир

Ислам Мамедов, Валентин Молдавский, Никита Михайлов и&nbsp;Диана Авсарагова. Bellator 298 Молдавский — Моури и все бои россиян на турнире. Онлайн-трансляция
Bellator (Беллатор)
Валентин Молдавский
ММА
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