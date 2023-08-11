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Bellator

Сегодня, 10:44

Немков рассказал, с кем хочет драться в тяжелом весе

Руслан Минаев
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Вадим Немков в бою с Кори Андерсоном.
Фото Соцсети

Боец Bellator Вадим Немков назвал имя желаемого соперника после перехода в тяжелый вес.

Россиянин освободит титул чемпиона в полутяжелой весовой категории.

«С нетерпением жду боя Васселла и Бейдера. Независимо от исхода — хотел бы сразиться с победителем. Я уже дрался с Бейдером, [но] в тяжелом весе он выглядит и дерется по-другому. Но если Васселл победит, для меня это тоже будет интересно», — цитирует Немкова MMA Junkie.

21 августа 2020 года Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Он провел четыре защиты титула, а также один поединок был признан несостоявшимся. Россиянин возглавляет рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории.

В тяжелом весе действующим чемпионом Bellator является американец Райан Бейдер.

Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
Линтон Васселл
Райан Бейдер
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