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AMC Fight Nights

25 февраля, 13:11

Вагабов: «Старый пират Сарнавский на опыте задушил Сулумова»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов поделился впечатлениями от победы Александра Сарнавского над Магомедом Сулумовым.

«Заснул прямо перед главным кардом. Спал плохо. Два часа — разница с Москвой. Увидел в повторе, как Сарнавский задушил Сулумова. Взял свое на опыте. Сулумов пропустил. С ним, кстати, общаюсь. Наш младший брат по жизни и боевому цеху, хороший парень. Проиграл, но зато получил такой ценный опыт! Вернется крепче, а Сарнавсвкий — старый пират», — приводит слова Вагабова MMA.Metaratings.ru.

Сарнавский в главном поединке турнира AMC Fight Nights 123 одержал победу удушающим приемом в конце третьего раунда и стал новым чемпионом промоушена в легком весе.

На счету 35-летнего Сарнавского 41 победа и 8 поражений в профессиональной карьере в ММА. У 27-летнего Сулумова 10 побед и 3 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vagabov-staryi-pirat-sarnavskii-na-opyte-zadushil-sulumova-337568/
Александр Сарнавский
Вагаб Вагабов
Магомед Сулумов
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