Вагабов: «Старый пират Сарнавский на опыте задушил Сулумова»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов поделился впечатлениями от победы Александра Сарнавского над Магомедом Сулумовым.

«Заснул прямо перед главным кардом. Спал плохо. Два часа — разница с Москвой. Увидел в повторе, как Сарнавский задушил Сулумова. Взял свое на опыте. Сулумов пропустил. С ним, кстати, общаюсь. Наш младший брат по жизни и боевому цеху, хороший парень. Проиграл, но зато получил такой ценный опыт! Вернется крепче, а Сарнавсвкий — старый пират», — приводит слова Вагабова MMA.Metaratings.ru.

Сарнавский в главном поединке турнира AMC Fight Nights 123 одержал победу удушающим приемом в конце третьего раунда и стал новым чемпионом промоушена в легком весе.

На счету 35-летнего Сарнавского 41 победа и 8 поражений в профессиональной карьере в ММА. У 27-летнего Сулумова 10 побед и 3 поражения.