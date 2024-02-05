Суд в Махачкале арестовал подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева

Ленинский районный суд Махачкалы постановил заключить под стражу 18-летнего Надырхана Кадирханова, который подозревается в убийстве бойца MMA Магомеда Мутаева.

Трагедия произошла 31 января в Махачкале — поздно вечером, когда 20-летний Мутаев возвращался с тренировки. Преступник подкараулил спортсмена у подъезда и совершил несколько выстрелов из пистолета. Одна из пуль попала в голову, Мутаев скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

«Избрать в отношении Кадирханова... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 дней, то есть на период с 3 февраля по 31 марта 2024 года», — приводит РИА «Новости» слова судьи.

Ранее Кадырханов заявил, что Мутаев планировал вырезать у него на спине неприличное слово, а потом хотел прижечь это место. Оба спортсмена принадлежали к разным группировкам, которые вели вражду друг с другом.