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Сегодня, 15:32

Рафиков: «Пусть Хамитов за собой смотрит, у него свой путь»

Алина Савинова
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Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков ответил файтеру Куату Хамитову, который заявил, что Нариман Аббасов удосрочит его во втором раунде.

«По вопросу — пусть Куат Хамитов за собой смотрит. У него бой со Шлеменко, а я готовлюсь на свой бой. Меня любить, остальные какие-то чувства, не нужно. Меня нужно уважать. У меня свой бой, у него свой — пусть за собой смотрит. Я сейчас делаю работу — готовлюсь, поехал на сборы в Осетию целенаправленно. У меня цель номер один — Нариман Аббасов, а там — пусть поговорит Куат», — цитирует Рафикова Legalbet.kz.

Чемпионский поединок между Аббасовым и Рафиковым состоится 18 мая на объединенном турнире Naiza FC и AMC Fight Nights в Алматы.

Источник: Legalbet.kz
ММА
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