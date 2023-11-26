Пираев — о драке Алеева и Альфредо: «Я бы всадил Регбисту первым»

Боец AMC Fight Nights Мариф Пираев прокомментировал драку между блогером Мухаммадом Носаевым (также известным как Альфредо Аудиторе) и основателем кулачной лиги Top Dog Данилом Алеевым по прозвищу Регбист.

10 ноября Альфредо и Регбист подрались в зале во время турнира AMC Fight Nights в Москве. В этот день в главном событии вечера Пираев провел поединок против Максима Буторина.

«Я лично знаю Альфредо, он — очень хороший парень, — сказал Пираев на подкасте MVP Media. — Но я считаю, что изначально, когда ему (Регбисту — Прим. «СЭ») руку протянул, ну, как я поступил бы... Например, я человеку руку протягиваю, секунд 10 он мне руку не дает — это неуважение. Я бы... Альфредо нужно было ему самому засадить. И все. Нет, а что? Дай руку, а потом уже поговорите где-то там, что-то решите. А вот так... Это как-то унизительно, когда тебе руку не дают. Потом же видели, что Альфредо его подкинул и пару раз сунул ему, губу разбил или что».

«Конфликт между ними? Он (Альфредо — Прим. «СЭ») не задел честь и достоинство, родных. Человек тебе руку дает. Дай ему руку, а потом делайте, что хотите. Там при всех на камерах тебе руку не дают... Там ему сто процентов надо было ему дать. И все. И даже это все забыли бы. А получается, тот его нежданул. Им нужно один на один выскочить. Думаю, Регбист не выскочит никогда в жизни. Альфредо напихает».

Пираев в последнем поединке победил Максима Буторина удушающим приемом во втором раунде. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 122, который состоялся 10 ноября в Москве.