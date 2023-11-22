Камил Гаджиев: «Когда у Минеева погиб брат, Исмаилов позвонил мне и взял Вовин номер»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался об отношениях между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Исмаилов и Минеев — это всегда антагонисты, — сказал Гаджиев в интервью ютуб-каналу «Вестник ММА». — Хотя я сказал, что однажды в старости они будут вместе чай пить. Будет что вспомнить. Кстати, когда у Володи брат погиб, Мага позвонил мне, взял Вовин номер. То есть все равно их мужское выше, чем вражда в плане единоборств. Но это высокие материи, а индустрия боевого спорта — невысокие. Поэтому давай на этом уровне пока оставаться».

В марте 2022 года Минеев сообщил о гибели родного младшего брата Петра в ходе СВО.

В последнем поединке по правилам ММА, который проходил в октябре 2021 года в Сочи, Минеев техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Исмаилова. В их первом бою в октябре 2018 года была зафиксирована ничья.

В 2024 году Минеев и Исмаилов могут провести бой по боксу.