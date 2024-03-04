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AMC Fight Nights

4 марта, 14:33

Камил Гаджиев: «Никто через 15 лет не вспомнит Анатолия Малыхина»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев не уверен, что у тройного чемпиона ONE Championship Анатолия Малыхина (14-0) большое наследие.

«Толя выступал в моей организации и произвел очень хорошее впечатление как профессионал и как мужик. Поэтому не относитесь к моим словам так, будто он мне не нравится. Я сейчас не говорю о Малыхине как о пацане, я говорю о Малыхине как о тройном чемпионе ONE. Лично мое мнение, честно говоря: для меня это немного все не по-настоящему.

Да, тройной чемпион звучит круто. Как маркетолог, я бы тоже сделал из этого большой хайп. Круто, молодцы. Но мне кажется, что у него в ONE все распланировано на пять лет вперед. Никакой серьезной оппозиции для Анатолия там не будет.

Для людей, не глубоко разбирающихся в теме, это звучит классно. По факту я думаю, что все, кто в теме ММА, абсолютно одинаково относятся к этому достижению. Оно вызывает у меня улыбку. Лично мое мнение таково, что в этом нет никакого наследия. Никто через 15 лет, говоря о великих тяжеловесах, не вспомнит Анатолия Малыхина», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катар, и стал тройным чемпионом лиги.

Источник: https://youtu.be/kD7lSwbuHc4?si=eOS2dSy_AV3F8fyb&t=385
Анатолий Малыхин
Камил Гаджиев
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